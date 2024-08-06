Сауль Альварес: «Кроуфорд проиграл Мадримову»

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (61-2) прокомментировал исход поединка между чемпионом мира в четырех весовых категориях Теренсом Кроуфордом (41-0) и экс-чемпионом мира по версии WBA в первом среднем весе Исраилом Мадримовым (10-1).

«Я думаю, что Кроуфорд осознает важность весовых категорий. Теренс провел хороший бой, но, на мой взгляд, он проиграл или же была зафиксирована ничья. Победа могла достаться другому боксеру», — сказал Альварес FightHype.

Кроуфорд победил Мадримова единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Бой состоялся 3 августа в Лос-Анджелесе, США.