Боксера Двали представили к медали «Доблесть и отвага»

Председатель СК России Александр Бастрыкин подписал приказ о награждении российского боксера Дмитрия Двали ведомственной медалью «Доблесть и отвага».

«Дмитрий Двали, выполняя общественный долг, не остался в стороне от происходящего и, рискуя жизнью, попытался пресечь противоправное деяние. Такой поступок является примером неравнодушия и самоотверженности», — говорится в сообщении ведомства.

28 июля Двали и его тренер-катмен проводили мастер-класс в Крыму. Во время пробежки по набережной они вступились за подростка, которого избивала толпа мужчин. В ходе потасовки Двали получил перелом орбитальной кости и серьезное повреждение глаза. 6 августа спортсмен перенес операцию на глазу.

Спортсмена доставили в больницу в Москве, медики пытаются сохранить глаз как орган, но восстановить зрение не удастся. В случае если врачи не смогут спасти глаз, боксеру грозит установка протеза. Сам Двали считает, что его карьера завершена из-за этого инцидента.