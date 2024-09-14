Мексиканец Сауль Альварес проведет защиту титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBC и WBO во втором среднем весе против американского боксера Эдгара Берланги в ночь с 14 на 15 сентября. Вечер профессионального бокса состоится на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Начало — в 1.00 по московскому времени. Ориентировочное время начала главного боя — в 7.00 мск.

В России официальной трансляции турнира не планируется. Смотреть в прямом эфире бесплатно можно в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте».

Из других стран следить за ходом поединка можно на стриминговых платформах Amazon Prime и DAZN.

34-летний Альварес имеет рекорд — 21-2-2. На счету 27-летнего Берланга рекорд в профессиональной карьере — 22-0.

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