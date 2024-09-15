Лара победил Дэнни Гарсию техническим нокаутом

Чемпион WBA в среднем весе Эрисланди Лара (31-3) успешно защитил титул чемпиона в бою против Дэнни Гарсии (37-4), победив техническим нокаутом в девятом раунде.

Угол Гарсии остановил бой после нокдауна со стороны Лары. Бой прошел 15 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США. Лара остается старейшим чемпионом мира по боксу — ему 41 год.

Лара завоевал титул в 2021-м, победив Томаса ЛаМанна (38-5) нокаутом в первом раунде. С тех пор он три раза защищал титул чемпиона.