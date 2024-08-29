Саламов проведет бой за титул WBA Continental с Ннамди

Экс-чемпион мира IBO, обладатель континентальных титулов WBO и IBF, российский тяжеловес Умар Саламов проведет бой за титул WBA Continental c нигерийским боксером Остином Ннамди 11 сентября в Москве.

Поединок возглавит боксерский вечер, организованный Dustum Boxing. Также в рамках мероприятия будет разыгран континентальный титул WBA Азия: не имеющий поражений Альберт Хамхоев (10 побед) встретится с Юсуфом Мету (10 побед, без поражений). А тяжеловес Апти Давтаев (23 победы (1 нокаутом), 1 поражение) сразится против экс-претендента на титул чемпиона WBO из Черногории Дилана Прашовича.

На счету 30 -летнего Саламова 31 победа (21 — нокаутом) и 5 поражений. Последний раз он выходил на ринг в феврале, победив киргизского боксера Дилмурода Сатыбалдиева,

34-летний Ннамди в июне выиграл бой у нигерийца Бейзела Осигве. На счету нигерийца 7 побед и 4 поражения.