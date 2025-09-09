Мексиканец Сауль Альварес Канело и американец Теренс Кроуфорд встретятся поединке за титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе в воскресенье, 14 сентября.

Бой пройдет на арене «Allegiant Stadium» в Лас-Вегасе (США) и начнется на ранее 6.00 по московскому времени.

Бокс Профессиональный бокс: Альварес — Кроуфорд

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Альварес — Кроуфорд. В прямом эфире поединок будет показывать онлайн-платформа Netflix.

35-летний Альварес за карьеру одержал 63 победы (39 нокаутов), на его счету также два поражения и две ничьих. На счету 37-летнего Кроуфорда 41 бой и 41 победа (31 нокаут).

В предыдущем поединке Канело единогласным решением судей победил Уильяма Скалла, а Кроуфорд — Исраила Мадримова.

Канело владеет чемпионскими поясами WBC, WBA, WBO и IBF. Для Кроуфорда это первый бой в данной весовой категории.