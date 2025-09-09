Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

9 сентября 2025, 23:00

Сауль Канело Альварес — Теренс Кроуфорд: дата и место проведения боя, во сколько и где смотреть

Сауль Канело Альварес и Теренс Кроуфорд проведут поединок 14 сентября
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Мексиканец Сауль Альварес Канело и американец Теренс Кроуфорд встретятся поединке за титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе в воскресенье, 14 сентября.

Бой пройдет на арене «Allegiant Stadium» в Лас-Вегасе (США) и начнется на ранее 6.00 по московскому времени.

Бокс Профессиональный бокс: Альварес — Кроуфорд

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Альварес — Кроуфорд. В прямом эфире поединок будет показывать онлайн-платформа Netflix.

35-летний Альварес за карьеру одержал 63 победы (39 нокаутов), на его счету также два поражения и две ничьих. На счету 37-летнего Кроуфорда 41 бой и 41 победа (31 нокаут).

В предыдущем поединке Канело единогласным решением судей победил Уильяма Скалла, а Кроуфорд — Исраила Мадримова.

Канело владеет чемпионскими поясами WBC, WBA, WBO и IBF. Для Кроуфорда это первый бой в данной весовой категории.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сауль Альварес
Бокс
Теренс Кроуфорд
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
ЧМ-2026: Все в восторге от разгрома Франции, Норвегия вышла на Бразилию, Мексика, отложив игру на час, распяла Эквадор
Десятки детей в школах и детских садах Воркуты заразились энтеровирусом
Дмитриев заявил о желании настоящих лидеров Европы видеть РФ своим партнером
Три контракта на всю карьеру. Как Овечкин заработал больше всех в истории НХЛ
Пятая ракетка мира Андреева проиграла Крейчиковой во втором круге Уимблдона
Три контракта на всю карьеру. Как Овечкин заработал больше всех в истории НХЛ
Популярное видео
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Источник: гонорар Альвареса и Кроуфорда составит 200 миллионов долларов на двоих

Рой Джонс: «Вес не будет иметь значения в бою Канело и Кроуфорда»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости