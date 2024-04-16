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Сегодня, 11:54

Рой Джонс назвал Бивола фаворитом поединка против Бетербиева

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший поделился ожиданиями от поединка чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (20-0) и чемпиона WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (22-0).

«Шансы не 50 на 50, — сказал Джонс. — Бетербиев был в нокдауне, Бивол никогда не оказывался на полу. Бивол дрался с Саулем Альваресом и деклассировал его. Шансы 60 на 40 в пользу Бивола. Бетербиев — крутой боксер с убойным ударом, но он был в нокдауне», — приводит слова Джонса ТАСС.

Бетербиев и Бивол подерутся 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Источник: ТАСС
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Рой Джонс
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