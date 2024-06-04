Рой Джонс готов заменить Майка Тайсона в бою с Джейком Полом

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший (66-10) заявил, что может выйти на замену бывшему абсолютному чемпиону мира в супертяжелом весе Майку Тайсону (50-6), у которого возникли проблемы со здоровьем, в бою с Джейком Полом (9-1).

«Возможно, я приведу себя в форму. Раньше я никогда не задумывался об этом, но теперь, когда бой перенесли, я считаю это отличной идеей. Буду готов в лучшей форме, потому что, если поединок все же состоится, я идеальный кандидат на замену Тайсона. Я уже думал об этом.

Не размышлял о том, как буду боксировать с Полом. Я человек, стремящийся стать лучшим, я думаю только о том, чтобы стать сильнее. В этом есть смысл — подготовиться к бою с Джейком Полом, который, вероятно, станет одним из самых значимых поединков десятилетия», — сказал Джонс в интервью BoxingScene.

Тайсон и Пол подерутся 20 июля на стадионе AT&T в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.