Российский боксер Мадиев подерется с узбеком Абдукахоровым 31 августа

Российский боксер Магомед Мадиев (16-1-3, КО 5) проведет бой с представителем Узбекистана Кудратилло Абдукахоровым (18-2, КО 10). Поединок пройдет в среднем весе и продлится 8 раундов.

В последний раз 28-летний Мадиев выходил на ринг в феврале в Москве, когда свёл вничью поединок с аргентинцем Эмилиано Пучетой. До этого россиянин в августе 2022 года в Дербенте победил соотечественника Евгения Терентьева техническим нокаутом в первом раунде.

Абдукахоров во второй раз будет боксировать на территории России — в июле 2017 года 29-летний боксёр из Узбекистана единогласным решением судей победил россиянина Дмитрия Михайленко в поединке за пояс WBC Silver.