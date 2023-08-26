Усик и Дюбуа подерутся за звание чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO в тяжелом весе

26 августа, на стадионе «Вроцлав» в Польше украинский боксер Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа подерутся в главном бою вечера за звание чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO в тяжелом весе. Начало турнира — 20.00 мск, главный бой боксерского вечера начнется около 00.00 мск.

Официальной трансляции в России не будет. В прямом эфире бой Усик — Дюбуа можно посмотреть на платформе TNT Sports с подключением VPN и на телеканале ESPN+. Также видеотрансляция всего турнира будет доступна на сайтах букмекерских контор. Текстовую онлайн-трансляцию проведет «СЭ».

На счету украинца титулы по версиям WBO, WBA и IBF. Усик провел 20 боев, все они завершились победой Александра. В предыдущем поединке в августе 2022-го против Энтони Джошуа одержал победу раздельным решением судей.

Британский боксер является чемпионом WBA World. В его активе 20 боев, 19 побед и 1 поражение. Крайний бой провел против Кевина Лерены (ЮАР) в декабре прошлого года. Тогда Даниэль победил техническим нокаутом.