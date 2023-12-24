Роналду и Макгрегор вместе следили за поединком Бивола

Чемпион WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол победил британца Линдона Артура на вечере бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

За поединком наблюдали форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду и экс-чемпион UFC Конор Макгрегор. Оба спортсмена сидели вместе на первом ряду.

Россиянин защитил титул чемпиона мира WBA (Super) и стал чемпионом мира по версии IBO. Теперь на счету Бивола 22 победы в 22 поединках. Британец потерпел второе поражение в 25 боях.