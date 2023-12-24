Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 01:21

Роналду и Макгрегор вместе следили за поединком Бивола

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол победил британца Линдона Артура на вечере бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

За поединком наблюдали форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду и экс-чемпион UFC Конор Макгрегор. Оба спортсмена сидели вместе на первом ряду.

Россиянин защитил титул чемпиона мира WBA (Super) и стал чемпионом мира по версии IBO. Теперь на счету Бивола 22 победы в 22 поединках. Британец потерпел второе поражение в 25 боях.

Криштиану Роналду
Дмитрий Бивол
Конор Макгрегор
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Защитник «Зенита» Роберт Ренан может перейти в «Реал»
Большунов выиграл 11-ю гонку подряд на Кубке России
В ФСБ сообщили о вербовке разведкой Чехии журналиста Сафронова в 2012 году
Россия получила вторую партию яиц из Азербайджана
На Западе предрекли Залужному победу над Зеленским в выборах
Украинские волонтеры сбежали под предлогом выезда за гумпомощью
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бивол вывесил флаги России и Киргизии в раздевалке перед боем с Артуром

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости