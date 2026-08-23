«Ты проспорил, что ли?» Холанн подстриг длинные волосы и сделал короткую прическу
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн решил начать очередной сезон АПЛ с новым имиджем. Перед матчем с «Борнмутом» норвежец состриг свои длинные волосы, чем удивил многих — в том числе экс-тренера «горожан» Пепа Гвардиолу.
Военный стиль?
Новый образ Эрлинг продемонстрировал 23 августа. Всего за несколько часов его восьмисекундный ролик собрал больше 30 миллионов просмотров.
Одновременно с этим Холанн опубликовал подробное семиминутное видео на своем YouTube-канале.
«Что мы делаем сегодня? У меня прекрасные волосы, но их время закончилось. Я думал об этом после чемпионата мира, но был немного занят. Сезон начинается сейчас, поэтому настало время обновиться. Немного переживаю. Планирую побриться, предстать в военном стиле», — сказал звездный футболист.
Затем длинные волосы заплели в косички и отрезали ножницами. Остатки убрали машинкой. Первой новую прическу увидела его девушка Изабель Йохансен, находившаяся в соседней комнате.
«О господи, дорогой. Слушай, это выглядит хорошо. Ты сейчас очень милый», — отметила она.
Холанн, планировавший стать брутальным, немного расстроился. И между ними состоялся забавный диалог:
Холанн: «Милым? Серьезно? Я думаю, что стал жестким».
Исабель: «Да-да, точно стал. Ты прав».
Холанн: «Каким я тебе нравлюсь больше: с длинными волосами или короткими?»
Исабель: «Оба варианта».
Холанн: «Правильный ответ».
«Выглядишь так, будто тебе 10 лет!»
После этого Холанн стал звонить своим знакомым и показывать стрижку. Первым «новую версию» Эрлинга увидел вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш.
«Ха-ха, выглядишь так, будто тебе 10 лет! Это смех! Клянусь, не могу перестать смотреть на твою голову», — заявил Грилиш.
Следом Холанн поговорил со Златаном Ибрагимовичем. Еще в начале ролика норвежец рассказал, что экс-форвард «Милана» и «ПСЖ» запрещал ему стричься, поскольку «в волосах находится вся сила».
«Что за ***** ты сделал? О боже, что это за *****? Ты проспорил, что ли? Господи, заблокируй меня и удали мой номер. Моя жена сказала, что ты безумец. Буду честен, я всегда честен», — отреагировал Златан.
И только после разговора со шведом Эрлинг позвонил отцу.
«Ты стал хоть чуть-чуть похож на меня! Мне тоже начать отращивать волосы теперь?» — спросил у сына Альф-Инге.
Затем у Холанна состоялся диалог с Пепом Гвардиолой. Испанец схватился за голову от удивления и ответил ему с юмором.
«Ты счастливчик, у тебя есть волосы. Я бы тоже хотел их иметь. Слушай, если сейчас волосы не нравятся тебе, они еще отрастут, так что не переживай», — заявил экс-тренер «Сити».
Напоследок уже сам футболист обратился к своим подписчикам.
«Думаете, я сожалею? Нет! Никаких сожалений! Никогда! Помните, викинги всегда брили их коротко», — подчеркнул Эрлинг.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Эвертон
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
2
|Лидс
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
3
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
4
|Брентфорд
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
5
|Халл Сити
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Челси
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
7
|Ман. Сити
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Ипсвич
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
9
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
10
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
11
|Ньюкасл
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
12
|МЮ
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
13
|Нот. Форест
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
14
|Тоттенхэм
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
15
|Ковентри
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
16
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|
17
|Сандерленд
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Кр. Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Борнмут
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
20
|Фулхэм
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|28.08
|22:00
|Кр. Пэлас – Ман. Сити
|- : -
|29.08
|14:30
|Ливерпуль – Нот. Форест
|- : -
|29.08
|17:00
|Борнмут – Эвертон
|- : -
|29.08
|17:00
|Ковентри – Халл Сити
|- : -
|29.08
|19:30
|Тоттенхэм – Ньюкасл
|- : -
|30.08
|16:00
|Челси – Брайтон
|- : -
|30.08
|16:00
|Лидс – Брентфорд
|- : -
|30.08
|16:00
|Сандерленд – Фулхэм
|- : -
|30.08
|18:30
|МЮ – Ипсвич
|- : -
|31.08
|22:00
|Астон Вилла – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Семи Аджайи
Халл Сити
|1
|
|
Нильсон Ангуло
Сандерленд
|1
|
|
Тьерно Барри
Эвертон
|1
|П
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|2
|
|
Харрисон Армстронг
Эвертон
|1
|
|
Йоан Висса
Ньюкасл Юнайтед
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Ола Айна
Ноттингем Форест
|1
|0
|1
|
|
Нильсон Ангуло
Сандерленд
|1
|0
|1
|
|
Дэниэл Баллард
Сандерленд
|1
|0
|1