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«Ты проспорил, что ли?» Холанн подстриг длинные волосы и сделал короткую прическу

Максим Клементьев
Фото Getty Images
Ибрагимович не оценил, а Гвардиола схватился за голову от удивления.

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн решил начать очередной сезон АПЛ с новым имиджем. Перед матчем с «Борнмутом» норвежец состриг свои длинные волосы, чем удивил многих — в том числе экс-тренера «горожан» Пепа Гвардиолу.

Военный стиль?

Новый образ Эрлинг продемонстрировал 23 августа. Всего за несколько часов его восьмисекундный ролик собрал больше 30 миллионов просмотров.

Одновременно с этим Холанн опубликовал подробное семиминутное видео на своем YouTube-канале.

«Что мы делаем сегодня? У меня прекрасные волосы, но их время закончилось. Я думал об этом после чемпионата мира, но был немного занят. Сезон начинается сейчас, поэтому настало время обновиться. Немного переживаю. Планирую побриться, предстать в военном стиле», — сказал звездный футболист.

Затем длинные волосы заплели в косички и отрезали ножницами. Остатки убрали машинкой. Первой новую прическу увидела его девушка Изабель Йохансен, находившаяся в соседней комнате.

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«О господи, дорогой. Слушай, это выглядит хорошо. Ты сейчас очень милый», — отметила она.

Холанн, планировавший стать брутальным, немного расстроился. И между ними состоялся забавный диалог:

Холанн: «Милым? Серьезно? Я думаю, что стал жестким».

Исабель: «Да-да, точно стал. Ты прав».

Холанн: «Каким я тебе нравлюсь больше: с длинными волосами или короткими?»

Исабель: «Оба варианта».

Холанн: «Правильный ответ».

Фото AFP

«Выглядишь так, будто тебе 10 лет!»

После этого Холанн стал звонить своим знакомым и показывать стрижку. Первым «новую версию» Эрлинга увидел вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш.

«Ха-ха, выглядишь так, будто тебе 10 лет! Это смех! Клянусь, не могу перестать смотреть на твою голову», — заявил Грилиш.

Следом Холанн поговорил со Златаном Ибрагимовичем. Еще в начале ролика норвежец рассказал, что экс-форвард «Милана» и «ПСЖ» запрещал ему стричься, поскольку «в волосах находится вся сила».

«Что за ***** ты сделал? О боже, что это за *****? Ты проспорил, что ли? Господи, заблокируй меня и удали мой номер. Моя жена сказала, что ты безумец. Буду честен, я всегда честен», — отреагировал Златан.

И только после разговора со шведом Эрлинг позвонил отцу.

«Ты стал хоть чуть-чуть похож на меня! Мне тоже начать отращивать волосы теперь?» — спросил у сына Альф-Инге.

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Затем у Холанна состоялся диалог с Пепом Гвардиолой. Испанец схватился за голову от удивления и ответил ему с юмором.

«Ты счастливчик, у тебя есть волосы. Я бы тоже хотел их иметь. Слушай, если сейчас волосы не нравятся тебе, они еще отрастут, так что не переживай», — заявил экс-тренер «Сити».

Напоследок уже сам футболист обратился к своим подписчикам.

«Думаете, я сожалею? Нет! Никаких сожалений! Никогда! Помните, викинги всегда брили их коротко», — подчеркнул Эрлинг.

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Хосеп Гвардиола
Эрлинг Холанн
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Эвертон 1 1 0 0 2-0 3
2
 Лидс 1 1 0 0 1-0 3
3
 Арсенал 1 1 0 0 3-0 3
4
 Брентфорд 1 1 0 0 3-0 3
5
 Халл Сити 1 1 0 0 2-0 3
6
 Челси 1 1 0 0 3-2 3
7
 Ман. Сити 1 1 0 0 2-1 3
8
 Ипсвич 1 1 0 0 2-1 3
9
 Брайтон 1 1 0 0 4-0 3
10
 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
11
 Ньюкасл 1 0 1 0 2-2 1
12
 МЮ 1 0 0 1 0-2 0
13
 Нот. Форест 1 0 0 1 0-1 0
14
 Тоттенхэм 1 0 0 1 0-3 0
15
 Ковентри 1 0 0 1 0-3 0
16
 Астон Вилла 1 0 0 1 0-4 0
17
 Сандерленд 1 0 0 1 1-2 0
18
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 0-2 0
19
 Борнмут 1 0 0 1 1-2 0
20
 Фулхэм 1 0 0 1 2-3 0
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38 тур
28.08 22:00 Кр. Пэлас – Ман. Сити - : -
29.08 14:30 Ливерпуль – Нот. Форест - : -
29.08 17:00 Борнмут – Эвертон - : -
29.08 17:00 Ковентри – Халл Сити - : -
29.08 19:30 Тоттенхэм – Ньюкасл - : -
30.08 16:00 Челси – Брайтон - : -
30.08 16:00 Лидс – Брентфорд - : -
30.08 16:00 Сандерленд – Фулхэм - : -
30.08 18:30 МЮ – Ипсвич - : -
31.08 22:00 Астон Вилла – Арсенал - : -
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Халл Сити

 1
Нильсон Ангуло
Нильсон Ангуло

Сандерленд

 1
Тьерно Барри
Тьерно Барри

Эвертон

 1
П
Райан Шерки
Райан Шерки

Манчестер Сити

 2
Харрисон Армстронг
Харрисон Армстронг

Эвертон

 1
Йоан Висса
Йоан Висса

Ньюкасл Юнайтед

 1
И К Ж
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Ноттингем Форест

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