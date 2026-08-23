«Ты проспорил, что ли?» Холанн подстриг длинные волосы и сделал короткую прическу

Ибрагимович не оценил, а Гвардиола схватился за голову от удивления.

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн решил начать очередной сезон АПЛ с новым имиджем. Перед матчем с «Борнмутом» норвежец состриг свои длинные волосы, чем удивил многих — в том числе экс-тренера «горожан» Пепа Гвардиолу.

Военный стиль?

Новый образ Эрлинг продемонстрировал 23 августа. Всего за несколько часов его восьмисекундный ролик собрал больше 30 миллионов просмотров.

Одновременно с этим Холанн опубликовал подробное семиминутное видео на своем YouTube-канале.

«Что мы делаем сегодня? У меня прекрасные волосы, но их время закончилось. Я думал об этом после чемпионата мира, но был немного занят. Сезон начинается сейчас, поэтому настало время обновиться. Немного переживаю. Планирую побриться, предстать в военном стиле», — сказал звездный футболист.

Затем длинные волосы заплели в косички и отрезали ножницами. Остатки убрали машинкой. Первой новую прическу увидела его девушка Изабель Йохансен, находившаяся в соседней комнате.

«О господи, дорогой. Слушай, это выглядит хорошо. Ты сейчас очень милый», — отметила она.

Холанн, планировавший стать брутальным, немного расстроился. И между ними состоялся забавный диалог:

Холанн: «Милым? Серьезно? Я думаю, что стал жестким».

Исабель: «Да-да, точно стал. Ты прав».

Холанн: «Каким я тебе нравлюсь больше: с длинными волосами или короткими?»

Исабель: «Оба варианта».

Холанн: «Правильный ответ».

Фото AFP

«Выглядишь так, будто тебе 10 лет!»

После этого Холанн стал звонить своим знакомым и показывать стрижку. Первым «новую версию» Эрлинга увидел вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш.

«Ха-ха, выглядишь так, будто тебе 10 лет! Это смех! Клянусь, не могу перестать смотреть на твою голову», — заявил Грилиш.

Следом Холанн поговорил со Златаном Ибрагимовичем. Еще в начале ролика норвежец рассказал, что экс-форвард «Милана» и «ПСЖ» запрещал ему стричься, поскольку «в волосах находится вся сила».

«Что за ***** ты сделал? О боже, что это за *****? Ты проспорил, что ли? Господи, заблокируй меня и удали мой номер. Моя жена сказала, что ты безумец. Буду честен, я всегда честен», — отреагировал Златан.

И только после разговора со шведом Эрлинг позвонил отцу.

«Ты стал хоть чуть-чуть похож на меня! Мне тоже начать отращивать волосы теперь?» — спросил у сына Альф-Инге.

Затем у Холанна состоялся диалог с Пепом Гвардиолой. Испанец схватился за голову от удивления и ответил ему с юмором.

«Ты счастливчик, у тебя есть волосы. Я бы тоже хотел их иметь. Слушай, если сейчас волосы не нравятся тебе, они еще отрастут, так что не переживай», — заявил экс-тренер «Сити».

Напоследок уже сам футболист обратился к своим подписчикам.

«Думаете, я сожалею? Нет! Никаких сожалений! Никогда! Помните, викинги всегда брили их коротко», — подчеркнул Эрлинг.