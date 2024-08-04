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Сегодня, 10:12

Райан Гарсия посмеялся над мнением, что Кроуфорд побьет Альвареса

Давид Хачатрян
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Бывший временный чемпион в легком весе по версии WBC Райан Гарсия (24-1) жестко раскритиковал чемпиона мира в четырех весовых категориях Теренса Кроуфорда (41-0), отметив, что он не побьет абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (61-2).

«Кроуфорд не побьет Канело (смеющийся эмодзи). Пошел ты, долбаный Кроуфорд! Сразись с кем-нибудь! Перестань красть деньги у бокса! Ты ничего не привносишь в бокс!» — написал Гарсия в соцсети X.

Кроуфорд победил Исраила Мадримова (10-1) единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Бой состоялся 3 августа в Лос-Анджелесе, США.

Бокс
Сауль Альварес
Теренс Кроуфорд
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