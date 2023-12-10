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Сегодня, 10:15

Прогрейс побил антирекорд по количеству нанесенных ударов за бой

Давид Хачатрян
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Во время поединка с новым чемпионом мира в первом легком весе по версии WBC Девином Хейни (31-0) у Реджиса Прогрейса (29-2) за 12 раундов только 36 ударов попали в цель, включая пять джебов — это худший показатель в истории бокса, зафиксированный сайтом CompuBox. Согласно статистике, лишь 10 процентов от всех его выброшенных ударов пришлись в цель.

Прошлый рекорд принадлежал доминиканцу Эдвину де лос Сантосу (16-2), который в прошлом бою с экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Шакуром Стивенсоном (21-0) нанес всего 40 акцентированных ударов из 316 выброшенных.

Хейни победил Прогрейса единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107). Поединок состоялся 9 декабря в Сан-Франциско, США.

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