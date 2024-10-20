Поветкин — о Курской области: «Уже был там и поеду еще. Там наши люди, мне их жаль»

Экс-чемпион мира по боксу Александр Поветкин в комментарии «СЭ» рассказал о поездках в Курскую область.

«Уже был в Курской области не один раз и еще поеду. Ездил к ребятам, которые там стоят. Переживаю за наших людей. Мне печально, что наши люди гибнут», — сказал Поветкин «СЭ».

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера.