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Сегодня, 13:09

Посольство Украины в Канаде раскритиковало Артура Бетербиева за слова в поддержку Кадырова

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Артур Бетербиев.
Фото Global Look Press

Украинское посольство в Канаде раскритиковало боксера Артура Бетербиева за слова в адрес главы Чеченской республики Рамзана Кадырова после победы над Каллумом Смитом.

Бетербиев победил Смита техническим нокаутом в седьмом раунде, поединок состоялся в канадском Квебеке 14 января. После боя российский боксер выразил поддержку Кадырову. Глава Чеченской республики, в свою очередь, поздравил Бетербиева с победой.

«Посольство Украины в Канаде шокировано тем, что Артур Бетербиев прославляет лидера Чечни Рамзана Кадырова в своей речи после боксерского боя в Канаде», — приводит RT текст заявления украинского посольства.

38-летний Бетербиев — чемпион мира по версии WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе. После начала профессиональной карьеры спортсмен переехал в Канаду, позднее боксер получил гражданство этой страны.

Ожидается, что летом 2024 года состоится объединительный бой за звание абсолютного чемпиона мира между Бетербиевым и другим российским боксером — Дмитрием Биволом.

Источник: RT
Бокс
Артур Бетербиев
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