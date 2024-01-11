Федерация бокса России выясняет обстоятельства задержания призера Олимпиады Никитина

В Федерации бокса России отреагировали на новость об аресте в Сыктывкаре российского боксера Владимира Никитина.

«Федерация бокса России на данный момент выясняет обстоятельства произошедшего», — говорится в заявлении организации.

11 января пресс-служба Сыктывкарского городского суда сообщила, что Никитин был задержан и арестован в Коми по уголовному делу о вымогательстве 300 тысяч рублей. Спортсмен будет находиться под стражей до 23 февраля.

33-летний Никитин является бронзовым призером Олимпийских игр-2016, серебряным призером чемпионата мира (2013), бронзовым призером чемпионата Европы (2013), а также трехкратным чемпионом России (2012, 2014, 2015). На профессиональном ринге он провел 9 боев, одержав 7 побед и потерпев 1 поражение. Один поединок с его участием завершился ничьей.