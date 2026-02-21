Пол перенес вторую операцию на сломанной челюсти после боксерского поединка с Джошуа

Американский блогер Джейк Пол перенес вторую операцию на сломанной челюсти, которую он получил в декабре 2025 года в бою с британцем Энтони Джошуа, завершившемся нокаутом.

«Пришлось сделать еще одну операцию на челюсти. Винты и пластины расшатались, потому что, видимо, я не отдыхал последние два месяца. Чтooooо?» — написал 29-летний блогер в соцсети.

В декабре Пол был жестко нокаутирован в шестом раунде двукратным чемпионом мира в супертяжелом весе. В послематчевом интервью он заявил, что в бою сломал челюсть. Позже выяснилось, что перелом был в двух местах. В ходе первой операции, проведенной 20 декабря, ему установили по две титановые пластины с каждой стороны и удалили несколько зубов.

Несмотря на травму, Пол оставался активен в соцсетях и публичном пространстве. На днях он поздравил свою невесту, конькобежку Ютту Лердам, с золотой медалью на Олимпиаде-2026. Лердам установила олимпийский рекорд на дистанции 1000 метров.