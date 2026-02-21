У Павла Сосулина сменился соперник по бою на турнире «IBA.PRO 15» в Петербурге

Новым соперником российского боксера Павла Сосулина (12-0, КО 6) по бою 12 марта в Санкт-Петербурге станет австралиец Виктор Нагбе (12-2, КО 6).

Этот 10-раундовый рейтинговый поединок в первом среднем весе возглавит турнир «Winline.IBA.PRO 15», который пройдет на КСК Арене.

Изначально соперником Сосулина должен был стать другой австралиец Камил Балла (17-2-1, КО 9), но боксер получил травму на тренировке и снялся с боя.

В своем последнем бою 29-летний Сосулин в ноябре в Самаре в рамках шоу «IBA.PRO 12» во втором раунде эффектно нокаутировал испанца Хорхе Фортеа и защитил пояс IBA.PRO Intercontinental. Также проживающий в Санкт-Петербурге Сосулин занимает первую строчку рейтинга WBA в первом среднем весе. 32-летний Нагбе в 2025 году провел четыре официальных поединка. По ходу карьеры он владел такими титулами, как WBC Asian и чемпиона Австралии.

Полностью кард турнира «Winline.IBA.PRO 15» выглядит следующим образом:

— Тяжелый вес, 6 раундов: Светослав Тетерин (Россия) — Иман Рамезанпур (2-1, КО 1, Иран);

— Первый средний вес, 6 раундов: Сергей Колденков (Россия) — Абел Лима (0-1, Куба);

— Полулегкий вес, 6 раундов: Эдуард Саввин (2-0, КО 2, Россия) — Аиме Малунгилуа (7-2, КО 7, ДР Конго);

— Легкий вес, 8 раундов: Тамерлан Оздоев (4-0, КО 2, Россия) — Дастан Садуулы (12-3, КО 12, Казахстан);

— Полутяжелый вес, 8 раундов: Георгий Кушиташвили (Грузия) — Юсуфу Чангараве (3-0, КО 2 Танзания);

Главный кард:

— Средний вес, 6 раундов в зачет IBA.PRO: Никита Кузьмин (7-0, КО 3, Россия) — Вахтанг Арутюнян (4-1, КО 4, Армения);

— Легкий вес, 8 раундов: Илья Попов (3-0, КО 1, Россия) — Нуртас Ажбенов (14-1, КО 4, Казахстан);

— Второй средний вес, 10 раундов, бой за пояс WBA Asia: Владимир Мирончиков (7-0, КО 6, Сербия) — Улугбек Собиров (17-5, КО 10, Узбекистан);

— Первый средний вес, 10 раундов: Павел Сосулин (12-0, КО 6, Россия) — Виктор Нагбе (12-2, КО 6, Австралия).