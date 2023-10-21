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Сегодня, 10:40

Петровский уверен, что Фьюри сможет победить Нганну

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боксер Марк Петровский поделился мнением о бое между Фрэнсисом Нганну и Тайсоном Фьюри.

«Тайсон выиграет. У Фрэнсиса нет никаких шансов, думаю. У бывших соперников Фьюри «колотушки» были не хуже, чем у Нганну. Фьюри понимает все риски и готовится — проблем у него не будет. По нему уже тяжело попадал Уайлдер, но он умеет хорошо вставать», — приводит слова Петровского RT.

Фьюри и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1219919-petrovskii-fyuri-ngannu
Бокс
Тайсон Фьюри
Франсис Нганну
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