Петровский уверен, что Фьюри сможет победить Нганну

Российский боксер Марк Петровский поделился мнением о бое между Фрэнсисом Нганну и Тайсоном Фьюри.

«Тайсон выиграет. У Фрэнсиса нет никаких шансов, думаю. У бывших соперников Фьюри «колотушки» были не хуже, чем у Нганну. Фьюри понимает все риски и готовится — проблем у него не будет. По нему уже тяжело попадал Уайлдер, но он умеет хорошо вставать», — приводит слова Петровского RT.

Фьюри и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.