Первый канал покажет бой Гассиев — Валлин в прямом эфире

Первый канал проведет прямую трансляцию поединка между действующим чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBA Inter-Continental россиянином Муратом Гассиевым и шведом Отто Валлином, сообщает пресс-служба телеканала.

Бой Гассиев — Валлин состоится в Турции в субботу, 30 сентября, начало — в 23.15 по московскому времени.

На счету 29-летнего Гассиева 30 побед (23 нокаутом) и 1 поражение в карьере. У 32-летнего Валлина 25 побед (14 нокаутом) и 1 поражение.

Поединок Гассиева и Валлина пройдет на турнире, организованном промоутерскими компаниями Ural Boxing Promotions, Patriot Boxing и Iron&Gloves Promotions при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA).