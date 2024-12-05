Пакьяо введут в Международный зал боксерской славы в 2025 году

Бывшего чемпиона мира по боксу Мэнни Пакьяо введут в Зал боксерской славы в 2025 году, сообщает пресс-служба организации. Церемония состоится в июне.

45-летний филиппинец провел за карьеру 72 боя, одержал 62 победы (39 нокаутом), потерпел 8 поражений и 2 боя завершились ничьей. В последнем поединке он проиграл единогласным решением судей кубинцу Йорденису Угасу в августе 2021-го.

Пакьяо является единственным боксером, который становился чемпионом мира в восьми весовых категориях.