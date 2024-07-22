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Сегодня, 20:23

Никулин отметил, что Исмаилов в бою с Минеевым показал свой настоящий боксерский уровень

Алина Савинова
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Боец поп-ММА Тимур Никулин прокомментировал победу Владимира Минеева над Магомедом Исмаиловым в боксерском поединке.

«На самом деле, Исмаилов показал свой настоящий боксерский уровень. Это же не Александр Илич, который ничего из себя не представляет. Лаки панчем вырубил Александра Шлеменко и поднялся за такой короткий срок. Это не Оланреваджу Дуродола, который в 40 лет пришел и надел перчатки на РЕН ТВ. Минеев — это человек, который знает, что такое бокс. Он просто подошел к этому в хороших кондициях. Но какая там была драма. Рамазан Исмаилов хотел выбросить полотенце, но Магомед сказал, что будет идти до конца. Это подарило мне настоящие эмоции», — цитирует Никулина MMA.Metaratings.ru.

Минеев победил Исмаилова единогласным решением судей и стал чемпионом Pulse UP в первом тяжелом весе. Бой состоялся 20 июля в Москве на площадке Live Арена.

Источник: Metaratings.ru.
Бокс
Владимир Минеев
Магомед Исмаилов
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