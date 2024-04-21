Нейт Диас: «Респект Райану Гарсии! Безумный бой»

Экс-боец UFC Нейт Диас (21-13) прокомментировал исход поединка между бывшим временным чемпионом в легком весе по версии WBC Райаном Гарсией (25-1) и чемпионом по версии WBC в первом полусреднем весе Девином Хейни (31-1).

«Респект Райану Гарсии! Безумный бой», — написал Диас в соцсети X.

Гарсия победил Хейни решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109). Бой состоялся 20 апреля в Barclays Center в Нью-Йорке, США. Гарсия не получил титул, так как не уложился в лимит весовой категории.