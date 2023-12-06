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Сегодня, 12:33

Названы три боксера, которых рассматривает команда Сауля Альвареса на следующий бой

Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (60-2) рассматривает в качестве следующего оппонента Хайме Мунгую (42-0), чемпиона WBC в среднем весе Джермалла Чарло (33-0) и абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (40-0).

Поединок с участием мексиканца должен состояться в мае 2024-го.

При этом в сентябре следующего года Альварес планирует встретиться с обладателем временного титула WBC во втором среднем весе Дэвидом Бенавидесом (28-0), сообщает инсайдер Майкл Бенсон в соцсети X.

Альварес в прошлом бою победил Джермелла Чарло (35-2) единогласным решением судей (119-109, 119-108, 119-108). Бой состоялся 30 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Сауль Альварес
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