Уайлдер назвал ключевой фактор, от которого будет зависеть исход боя Фьюри и Усика

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2) считает, что скорость чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0) может стать главным преимуществом украинца над чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-0).

«Это бой 50 на 50, все может случиться, — приводит слова Уайлдера BoxingScene. — Люди смотрят на габариты Фьюри как на главное преимущество. Но если Усик сможет быстро сокращать и разрывать дистанцию, то скорость может стать главным фактором. Я рад, что мы наконец-то объединим пояса. Это облегчит мне работу, потому что мне не придется драться с разными чемпионами и бегать за ними, потому что они увидели, что я сделал с прошлым оппонентом.

Я раздавал возможности, но возможности так и не были предоставлены мне, и это печально. Я мог бы объединить дивизион раза четыре, но эти бойцы не хотели драться со мной и ставить на кон свои титулы. Я определенно хочу объединить дивизион, и чем быстрее это произойдет, тем быстрее я смогу завершить карьеру. Сейчас у меня отличное настроение, я смотрю в будущее и вижу, как оно выглядит. И оно мне нравится».

Фьюри и Усик должны подраться 17 февраля 2024-го на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.