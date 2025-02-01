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Сегодня, 12:03

Мчуну считает, что у него не было честного шанса на бой с Усиком

Камила Абдурахманова
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Южноафриканский боксер Табисо Мчуну вспомнил свой поединок с украинцем Александром Усиком, который он провел в 2016 году.

«У меня никогда не было честного шанса с ним побоксировать, поскольку меня уведомили о бое за три-четыре недели до встречи и у меня была травма. Я хочу провести с ним второй бой. Если нам представится возможность боксировать снова, дайте мне два месяца подготовки и это будет совершенно другой бой с Усиком», — сказал Мчуну MMA.Metaratings.ru.

В бою с Усиком Мчуну проиграл — был нокаутирован в девятом раунде. В этом же раунде боксер из Африки побывал в нокдауне, а в шестом раунде — дважды.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Александр Усик
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