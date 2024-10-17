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Россиянин Гаджимагомедов победил Харта в поединке за титул WBA

Руслан Минаев
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Российский боксер Муслим Гаджимагомедов победил немца Леона Харта в поединке за звание чемпиона мира по версии WBA в бриджвейте. Бой стал соглавным событием турнира «Ночь чемпионов IBA», который проходил в Уфе.

Поединок продлился 12 раундов, Гаджимагомедов одержал победу единогласным решением судей и защитил чемпионский пояс.

Гаджимагомедов одержал пятую победу в пятом поединке в профессиональном боксе. Для его соперника поражение стало шестым, также на его счету 22 победы и одна ничья.

27-летний Гаджимагомедов является серебряным призером Олимпиады в Токио-2020 в весе до 91 кг. На его счету две золотые медали чемпионатов мира в Екатеринбурге-2019 и Ташкенте-2023.

Муслим Гаджимагомедов
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