Батыргазиев одержал победу над Пагару и защитил титул чемпиона мира по версии IBA

Временный чемпион WBA во втором полулегком весе Альберт Батыргазиев успешно защитил титул чемпиона мира по версии IBA в весовой категории до 60 кг.

Батыргазиев одержал победу над филиппинцем Альбертом Пагару. В четвертом раунде Пагару отказался от продолжения боя из-за травмы. Таким образом, была объявлена победа Батыргазиева техническим нокаутом.

26-летний Батыргазиев одержал 12 побед в карьере, не потерпев ни одного поражения.