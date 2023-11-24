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Сегодня, 12:59

Муртазалиев рассказал, что будет выходить на бои с флагом США

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боксер-профессионал Бахрам Муртазалиев, наверное, будет выходить на поединки с флагом США.

«Сейчас уже, наверное, с американским буду выходить — я на «Грин-карту» подал. Но если бы Казахстан предложил, я бы с радостью взял гражданство. Однако никто ничего об этом не сказал. Казахстан — моя и моих предков вторая Родина. После выселения Сталиным Казахстан нас принял. Этого никогда нельзя забывать — кто протянул тебе руку помощи в тяжелые времена», — приводит слова Муртазалиева Legalbet.kz.

В активе 30-летнего Бахрама Муртазалиева, который является официальным претендентом на титул IBF еще с 2019 года, 21 победа и ни одного поражения.

Муртазалиев и немец Джек Кулкай должны разыграть титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии IBF, который ранее принадлежал Джермеллу Чарло. Американец отказался защищать свой пояс в поединке с россиянином и был лишен звания чемпиона мира.

Источник: https://legalbet.kz/news/16308441/
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