Муртазалиев рассказал, что будет выходить на бои с флагом США

Российский боксер-профессионал Бахрам Муртазалиев, наверное, будет выходить на поединки с флагом США.

«Сейчас уже, наверное, с американским буду выходить — я на «Грин-карту» подал. Но если бы Казахстан предложил, я бы с радостью взял гражданство. Однако никто ничего об этом не сказал. Казахстан — моя и моих предков вторая Родина. После выселения Сталиным Казахстан нас принял. Этого никогда нельзя забывать — кто протянул тебе руку помощи в тяжелые времена», — приводит слова Муртазалиева Legalbet.kz.

В активе 30-летнего Бахрама Муртазалиева, который является официальным претендентом на титул IBF еще с 2019 года, 21 победа и ни одного поражения.

Муртазалиев и немец Джек Кулкай должны разыграть титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии IBF, который ранее принадлежал Джермеллу Чарло. Американец отказался защищать свой пояс в поединке с россиянином и был лишен звания чемпиона мира.