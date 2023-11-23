Шумков, Егоров и Сосулин примут участие во встрече между командами России и США по боксу

Матчевая встреча между командами России и США по боксу пройдет 16 декабря в московском «Международном центре бокса» в Лужниках.

Российскую команду представят Алексей Егоров, Всеволод Шумков, Павел Сосулин, Бешто Шавлаев и Юрий Осипов. Встреча между командами России и США пройдет в формате профессионального бокса. Поединки будут состоять из четырех раундов по три минуты.

Эти соревнования пройдут в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA», организованного промоутерской компанией «Союз» при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA) и Федерации бокса России.

Полностью состав участников матчевой встречи Россия — США:

До 60 кг: Всеволод Шумков (Россия) — Абель Мендоза (США);

До 71 кг: Юрий Осипов (Россия) — Никита Абабий (США);

До 75 кг: Павел Сосулин (Россия) — Кваме Риттер (США);

До 80 кг: Бешто Шавлаев (Россия) — Рональд Эллис (США);

До 92 кг: Алексей Егоров (Россия) — соперник будет объявлен в ближайшее время.