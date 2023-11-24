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Муртазалиев: «Даже не думал выходить на бои под флагом США, я люблю Россию»

Алина Савинова
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Российский боксер Бахрам Муртазалиев заявил, что не планирует выходить на бой за вакантный титул IBF под американским флагом.

«Фраза, сказанная мною про американский флаг, была шуткой в личной беседе. Я не предполагал, что из нее сделают сенсацию. Я люблю свою Родину, и даже не думал представлять США. Мне хотелось бы выйти с флагом России, но, к сожалению, его демонстрация запрещена на боях до сих пор. Обычно во время титульных поединков звучит гимн, но и его в последнее годы не разрешают. В любом случае, моим искренним желанием будет порадовать своей победой каждого жителя России», — цитирует Муртазалиева Metaratings.ru.

В активе 30-летнего Муртазалиева, который является официальным претендентом на титул IBF еще с 2019 года, 19 побед в 19 поединках профессионального бокса.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/murtazaliev-ne-dumal-vykhodit-na-boi-pod-flagom-ssha-ya-lyublyu-rossiyu-308848/
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Муртазалиев рассказал, что будет выходить на бои с флагом США

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