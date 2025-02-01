Мчуну: «Сейчас нет боксера, способного победить Усика»

Южноафриканский боксер Табисо Мчуну поделился мнением о своем бывшем сопернике Александре Усике.

«Безусловно, Усик один из величайших боксеров в истории. Перед его предыдущим боем я сказал ребятам, что Усик победит. Они потом подошли и согласились, что я был прав. Да, я действительно его поддерживаю. Когда он перешел в тяжелый вес, я также верил, что он может стать абсолютным чемпионом мира. Сейчас нет такого боксера, который мог бы победить Усика», — приводит слова боксера MMA.Metaratings.ru.

Усик и Мчуну провели бой в 2016 году. Тогда южноафриканец потерпел поражение нокаутом в девятом раунде. После этого боя Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом и тяжелом весах.