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Сегодня, 11:27

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол провели дуэль взглядов перед вторым боем

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол провели битву взглядов перед реваншем в Судовской Аравии.

39-летний Бетербиев одержал 21 победу, 20 из которых нокаутом, и не потерпел ни одного поражения за карьеру. На счету 34-летнего Бивола 23 победы (12 нокаутом) при 1 поражении.

Второй поединок Бетербиева и Бивола состоится 22 февраля. В первом бою, 13 октября, Бетербиев одержал победу над Биволом решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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