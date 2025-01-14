Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол провели дуэль взглядов перед вторым боем

Российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол провели битву взглядов перед реваншем в Судовской Аравии.

39-летний Бетербиев одержал 21 победу, 20 из которых нокаутом, и не потерпел ни одного поражения за карьеру. На счету 34-летнего Бивола 23 победы (12 нокаутом) при 1 поражении.

Второй поединок Бетербиева и Бивола состоится 22 февраля. В первом бою, 13 октября, Бетербиев одержал победу над Биволом решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.