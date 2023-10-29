Костя Цзю: «Нганну нужно дальше двигаться в боксе»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю (31-2) уверен, что экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) не должен оставлять бокс.

«Знаете, я смотрел не как судья, но как зритель. И по моему мнению бой выдался очень равный. Дали преимущество Фьюри, за счет того, что он им больше нужен на данный момент. Хотя, у него откровенно просто мало что получалось. Насчет того, стоит ли Нганну дальше двигаться в боксе — конечно нужно. Он еще может много сюрпризов выдать», — сказал Цзю «Советскому спорту».

Тайсон Фьюри (33-0) победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 94-95, 95-94) в 10-раундовом поединке. В третьем раунде Нганну отправил Фьюри в нокдаун. Бой состоялся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.