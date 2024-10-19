Костя Цзю будет секундировать сына Тима в чемпионском бою с Муртазалиевым

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю будет секундировать сына Тима Цзю во время его чемпионского поединка против россиянина Бахрама Муртазалиева.

«Да, я буду секундировать», — приводит слова Цзю-старшего ТАСС.

Поединок между Тимом Цзю и Бахрамом Муртазалиевым состоится в ночь на 20 октября в Орландо (США). Боксеры оспорят титул IBF в первом среднем весе.

В ходе карьеры 20-летний Цзю одержал 24 победы и потерпел одно поражение. У 31-летнего Муртазалиева — 22 победы при отсутствии поражений.