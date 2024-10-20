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Бахрам Муртазалиев — Тим Цзю: смотреть бой сейчас онлайн

Муртазалиев проведет бой за титул IBF в первом среднем весе против Цзю
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Тим Цзю.
Фото Getty Images

Российский боксер Бахрам Муртазалиев проведет бой за титул IBF в первом среднем весе против австралийца Тима Цзю в ночь с 19 на 20 октября. Боксерский вечер состоится на арене «Кариб Роял» в Орландо (штат Флорида, США). Начало главного боя — в 6.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию поединка Муртазалиев — Цзю. В прямом эфире в России видеотрансляцию боя бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также следить за поединком можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Весной 2024-го Муртазалиев (22-0) взял титул IBF, нокаутировав немца Джека Кулкая. Весной этого года Цзю (24-1) отдал титул WBO Себастьяну Фундоре из США.

Бокс
Тим Цзю
Халид Муртазалиев
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