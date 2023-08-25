Иван Емельяненко проведет бой 27 октября

Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что боец Иван Емельяненко проведет следующий поединок в Москве 27 октября.

«Бой Ивана Емельяненко планируется на 27 октября. Предполагаемый соперник — Юрий Рябой», — сказал Хрюнов ТАСС.

Последний бой Емельяненко провел 4 февраля этого года, проиграв Райану Бейдеру нокаутом на турнире Bellator 290. После этого 46-летний россиянин завершил кареьру. На его счету 40 побед и семь поражений