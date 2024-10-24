Худоян и Саввин выступят за «Динамо» в матчевой встрече со сборной мира

Чемпионы Европы-2024 Эдмонд Худоян и Эдуард Саввин примут участие в матчевой встрече по боксу со сборной мира.

Соревнования пройдут в семи олимпийских весовых категориях, а бои будут состоять из трех раундов по три минуты. Также за «Динамо» примут участие Илья Попов, Игорь Свиридченков, Егор Шапочанский, Рамазан Дадаев и Ярослав Дороничев.

Матчевая встреча по боксу между «Динамо» и сборной мира состоится 2 ноября в Москве.