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Сегодня, 14:39

Худоян и Саввин выступят за «Динамо» в матчевой встрече со сборной мира

Сергей Разин
корреспондент
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Чемпионы Европы-2024 Эдмонд Худоян и Эдуард Саввин примут участие в матчевой встрече по боксу со сборной мира.

Соревнования пройдут в семи олимпийских весовых категориях, а бои будут состоять из трех раундов по три минуты. Также за «Динамо» примут участие Илья Попов, Игорь Свиридченков, Егор Шапочанский, Рамазан Дадаев и Ярослав Дороничев.

Матчевая встреча по боксу между «Динамо» и сборной мира состоится 2 ноября в Москве.

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