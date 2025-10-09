Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Георгий Юновидов проведет бой за пояс IBA.PRO с американцем Кантреллом

Российский боксер Георгий Юновидов (11-1, КО 7) 29 октября в Маниле (Филиппины) проведет бой за пояс IBA.PRO в тяжелом весе с американцем Джоном Кантреллом (15-0, КО 14).

Этот 10-раундовый поединок пройдет в рамках турнира «IBA.PRO 11» и будет посвящен 50-летию легендарного шоу «Триллер в Маниле» и трилогии между Мухаммедом Али и Джо Фрейзером. Организаторами предстоящего вечера в Филиппинах выступят Международная ассоциация бокса (IBA) и известный боксер Мэнни Пакьяо.

В последний раз Юновидов выходил на ринг в июле в Екатеринбурге, когда досрочно победил соотечественника Евгения Романова и завоевал временный пояс WBA в бриджервейте. Кантрелл впервые в профессиональной карьере будет боксировать за пределами США.

Также в рамках шоу «IBA.PRO 11» в Маниле чемпион WBA Gold россиянин Вадим Туков (16-0, КО 7) проведет 10-раундовый бой за пояс IBA.PRO Intercontinental в среднем весе против выступающего за США уроженца Ганы Сена Агбеко (29-4, КО 23), филиппинец Марлон Тапалес (40-4, КО 21) встретится с пакистанцем Надиром Балочем (12-2, КО 9).

Главным поединком турнира станет бой Мелвина Иерусалима (24-3 КО 12) и Сийакхолву Кьюзе (9-2-1, КО 4) из ЮАР. Также в этот вечер на ринг выйдет внук Мухаммеда Али Нико Али Уолш (11-2, КО 5), который встретится с Патумпонг Саенгарум (14-11, КО 7) из Таиланда.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Финляндия пригрозила, что не пустит россиян на турниры в 2027 году. А Германия может отказаться от ЧМ по хоккею
Визы не дадут? Безопасность не гарантирована? Что делать с плей-офф в КХЛ? Четыре вопроса после разбана России в хоккее
Ротенберг, Никитин или Разин: кто будет тренировать сборную России на чемпионате мира?
Популярное видео
Сборные России должны вернуть на турниры. Кучеров просит обмен
Сборные России должны вернуть на турниры. Кучеров просит обмен
«Спартак» разгромил «Локо», «Балтика» обыграла «Акрон»: видео
«Спартак» разгромил «Локо», «Балтика» обыграла «Акрон»: видео
«Сочи» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Уфа»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Уфа»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» обыграло «Ахмат», «Краснодар» уступил «Родине»: видео
«Динамо» обыграло «Ахмат», «Краснодар» уступил «Родине»: видео
«Волга» — «Текстильщик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Текстильщик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Арсенал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Арсенал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Тамбиев — пока еще главный тренер «Динамо»
Тамбиев — пока еще главный тренер «Динамо»
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Салават Юлаев» потерял уверенность
«Салават Юлаев» потерял уверенность
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

17-летний сын Артуро Гатти умер в Мексике

Бой Бетербиева с американцем Николсоном отменен
Новости
RSS RSS
Все новости