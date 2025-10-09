Георгий Юновидов проведет бой за пояс IBA.PRO с американцем Кантреллом

Российский боксер Георгий Юновидов (11-1, КО 7) 29 октября в Маниле (Филиппины) проведет бой за пояс IBA.PRO в тяжелом весе с американцем Джоном Кантреллом (15-0, КО 14).

Этот 10-раундовый поединок пройдет в рамках турнира «IBA.PRO 11» и будет посвящен 50-летию легендарного шоу «Триллер в Маниле» и трилогии между Мухаммедом Али и Джо Фрейзером. Организаторами предстоящего вечера в Филиппинах выступят Международная ассоциация бокса (IBA) и известный боксер Мэнни Пакьяо.

В последний раз Юновидов выходил на ринг в июле в Екатеринбурге, когда досрочно победил соотечественника Евгения Романова и завоевал временный пояс WBA в бриджервейте. Кантрелл впервые в профессиональной карьере будет боксировать за пределами США.

Также в рамках шоу «IBA.PRO 11» в Маниле чемпион WBA Gold россиянин Вадим Туков (16-0, КО 7) проведет 10-раундовый бой за пояс IBA.PRO Intercontinental в среднем весе против выступающего за США уроженца Ганы Сена Агбеко (29-4, КО 23), филиппинец Марлон Тапалес (40-4, КО 21) встретится с пакистанцем Надиром Балочем (12-2, КО 9).

Главным поединком турнира станет бой Мелвина Иерусалима (24-3 КО 12) и Сийакхолву Кьюзе (9-2-1, КО 4) из ЮАР. Также в этот вечер на ринг выйдет внук Мухаммеда Али Нико Али Уолш (11-2, КО 5), который встретится с Патумпонг Саенгарум (14-11, КО 7) из Таиланда.