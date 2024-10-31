Генсек Европейской конфедерации бокса назвал идиотизмом обвинения в адрес Поветкина

Генеральный секретарь Европейской конфедерации бокса Кирилл Щекутьев считает, что обвинения в применении допинга в адрес российского боксера Александра Поветкина являются идиотизмом.

«Это несерьезно и смешно. Пытаются найти что-то по прошествии такого большого количества лет. Это превращается в идиотизм», — приводит слова Щекутьева ТАСС.

Ранее Международное агентство допинг-тестирования объявило об отстранении Поветкина. По данным СМИ, в пробе российского боксера обнаружен остарин — то же вещество, за которое он отбывал наказание в 2016 году.