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5 февраля, 08:19

Рой Джонс отреагировал на срыв боя между Усиком и Фьюри

Давид Хачатрян
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Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший (66-10) считает, что срыв боя между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-0) и чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0) прежде всего негативно сказывается на украинце.

«Это большой удар для Усика, потому что он видел в этом поединке возможность стать мировой сенсацией. Этот бой важнее для Усика, чем для Фьюри. Тайсон уже стал мировой сенсацией. Он дважды побил Уайлдера, победил Кличко. Фьюри побеждал всех, поэтому он король супертяжелого дивизиона, фигура мирового масштаба. Усик же выступал в первом тяжелом весе, который, как правило, не является самым престижным дивизионом. Поэтому он ищет возможность, чтобы достичь статуса суперзвезды и возглавить рейтинг pound-for-pound. Например, Теренсу Кроуфорд пришлось ждать до 35 лет, чтобы получить соперника, с которым он подтвердил свой истинный статус бойца pound-for-pound. Теперь Усик должен был получить оппонента, который подтвердил бы его статус бойца pound-for-pound, но бой сорвался», — сказал Джонс в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Фьюри и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, и место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Александр Усик
Рой Джонс
Тайсон Фьюри
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