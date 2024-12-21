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Сегодня, 12:24

Нганну заявил о желании провести реванш с Фьюри: «Я никуда не уходил»

Алина Савинова
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Экс-чемпион UFC в тяжелой весовой категории Фрэнсис Нганну признался, что хочет провести реванш с бывшим обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

«Бокс? Я не вернусь, потому что я никуда и не уходил. Я все еще здесь. Что я знаю наверняка, так это то, что я хочу реванша с Фьюри», — сказал Нганну в интервью Seconds Out.

Первый бой спортсменов по правилам бокса прошел в октябре 2023 года в Эр-Рияде и завершился победой Фьюри раздельным решением судей.

В ночь с 21 на 22 декабря Фьюри проведет реванш против украинца Александра Усика. Их поединок состоится на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону — титулы WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелом весе, которые принадлежат Александру.

Бокс
Тайсон Фьюри
Фрэнсис Нганну
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