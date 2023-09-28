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Фредди Роуч дал прогноз на бой Альвареса и Чарло

Давид Хачатрян
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Знаменитый тренер по боксу Фредди Роуч дал смелый прогноз на предстоящий поединок между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (59-2) и абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе Джермеллом Чарло (35-1).

«У Канело была выдающаяся карьера. И хотя я считал, что Геннадий Головкин выиграл их первые два боя, я был впечатлен тем, как Канело сражался с ним, — сказал Роуч в интервью Wild Card Boxing Club. — Если бы Чарло дрался с той версией Канело, которая была до боя с Головкиным, я бы отдал предпочтение Канело. Но это не тот случай. Эта версия Канело не сможет справиться с Чарло.

Он [Чарло] жесткий и дерзкий, и, что еще лучше, он подкрепляет это поведение своим талантом. Его невозможно запугать. У него отличный подбородок, и его не пугают удары. На ринге Чарло просто зверствует.

Я думаю, что у Чарло будет слишком много огневой мощи, с которой Канело не сможет справиться. Канело нужно держаться подальше от левого хука Чарло. Вопрос в том, сможет ли Канело избежать левого хука Чарло? Не думаю, что сможет, поэтому я выбираю победу Чарло. Не могу дождаться этого поединка».

Альварес и Чарло проведут бой 30 сентября в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Сауль Альварес
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