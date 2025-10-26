Уордли нокаутировал Паркера в бою за титул временного чемпиона по версии WBO

Британец Фабио Уордли победил новозеландца Джозефа Паркера в поединке за титул временного чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBO.

Бой проходил в Лондоне и завершился победой Уордли техническим нокаутом в 11-м раунде.

На счету 30-летнего британца 20 побед и 1 ничья. 33-летний новозеландец провел 40-й поединок — 36 побед и 4 поражения.

Уордли является временным чемпионом по версиям WBO и WBA. Абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе является украинец Александр Усик.