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Энтони Джошуа — Отто Валлин: прогноз на бой и кто победит 23 декабря

Джошуа называют фаворитом в бою с Валлином 23 декабря в Саудовской Аравии
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боксер Энтони Джошуа.
Энтони Джошуа.
Фото Reuters

23 декабря бывший чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе из Великобритании Энтони Джошуа проведет поединок с представителем Швеции Отто Валлином. Их бой возглавит боксерский вечер в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на площадке «Кингдом Арена».

Букмекеры называют 34-летнего Джошуа фаворитом поединка со шведским боксером. На победу британца можно поставить с коэффициентом 1,17. Успех 33-летнего Валлина — за 5,30. Ничья — 26,0.

При этом глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум считает, что Валлин выйдет победителем в бою с Джошуа: «Люди ждут боя Джошуа — Уайлдер, потому что о нем так долго говорят. Но позвольте мне сказать, что Джошуа придется нелегко в бою с Отто Валлином. Я думаю, что Отто Валлин побьет его. Отто Валлин — очень недооцененный боец, у него есть много навыков, и мне кажется, что он победит Джошуа».

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, также считает, что шведский боксер одолеет Джошуа: «Это будет тяжело. Очень тяжелая задача для Джошуа. Что-то мешает ему, грызет изнутри. Ему придется закусить капу и дать волю кулакам. Он понимает, что на кону этого боя. Я поставлю на Валлина. На его команду, на его тренера, на то, насколько неудобным боксером он является. Ему больше нужна эта победа».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию вечера бокса. Начало запланировано 23 декабря на 21.00 по московскому времени.

Дмитрий Бивол и&nbsp;Линдон Артур. Возвращение Бивола и Уайлдера, Джошуа против стойкого шведа: вся информация о турнире боксеров в Саудовской Аравии
Бокс
Отто Валлин
Энтони Джошуа
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