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Арсланбек Махмудов — Агит Кабайел: время начала и где смотреть трансляцию боя 23 декабря

Боксерский поединок Арсланбек Махмудов — Агит Кабайел 23 декабря начнется после 17.00 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боксер Арсланбек Махмудов.
Арсланбек Махмудов.
Фото Global Look Press

Российский тяжеловес Арсланбек Махмудов проведет бой с немцем Агитом Кабайелом на боксерском турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 23 декабря. Их поединок начнется примерно в после 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния Махмудов — Кабайел можно с помощью матч-центра «СЭ». В прямом эфире видеотрансляцию поединка покажут по подписке в онлайн-сервисе «Окко Спорт».

У 34-летнего Махмудова в профессиональном боксе — 18 побед (17 из них нокаутом) и 0 поражений. Его последний бой прошел 28 октября 2023 года. Тогда россиянин победил техническим нокаутом американца Джуниора Энтони Райта.

На счету 31-летнего Кабайела — 23 победы при 0 поражений. В последний раз немец дрался 4 марта 2023 года. Тогда он победил техническим нокаутом хорвата Агрона Смакичи.

«СЭ» проведет на своем сайте текстовую онлайн-трансляцию вечера бокса 23 декабря в Саудовской Аравии.

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Бокс
Арсланбек Махмудов
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