Энтони Джошуа бросил вызов Тайсону Фьюри после победы над Джейком Полом

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа обратился к экс-чемпиону мира Тайсону Фьюри после победы над блогером Джейком Полом на турнире в Майами. Боксерский вечер проходит в ночь на 20 декабря.

«Я не могу дождаться, когда снова выйду в ринг в 2026 году. И если Тайсон Фьюри действительно настолько серьезен, как он о себе говорит, пусть отложит телефон и снова наденет боксерские перчатки. Пусть выйдет и подерется с бойцом, который принимает любой вызов. Если ты и правда плохой парень, то выходи на бой со мной. Хватит болтать. Давай посмотрим, что скажут твои кулаки», — сказал Джошуа после боя.

Фьюри объявил о завершении карьеры после поражения от Александра Усика в декабре 2024 года.