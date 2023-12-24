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Сегодня, 10:05

Джошуа — Валлин: видео лучших моментов боя

Руслан Минаев
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Появилось видео лучших моментов боя между британцем Энтони Джошуа и шведом Отто Валлином. Поединок проходил в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Видео опубликовано на YouTube-канале DAZN Boxing.

Бой продлился пять раундов и закончился победой Джошуа техническим нокаутом.

На счету 34-летнего Джошуа 27 побед, из которых 23 — нокаутом, а также три поражения. У 33-летнего Валлина 26 побед и два поражения.

В другом поединке вечера россиянин Дмитрий Бивол победил британца Линдона Артура.

Бокс
Отто Валлин
Энтони Джошуа
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