Джошуа: «У Дюбуа есть шанс в бою с Усиком, но это будет тяжело»

Британский тяжеловес Энтони Джошуа оценил шансы соотечественника Даниэля Дюбуа в поединке с украинцем Александром Усиком.

«Конечно, у Дюбуа есть шанс. Но это будет тяжело. Проблема в том, что Усик не полагается на мощь, чтобы вырубить тебя. Он полагается на мастерство. И если ты не сможешь остановить его, он будет кружить вокруг тебя на протяжении всего боя.

Желаю удачи Дюбуа и всему тренерскому штабу. У нас есть шанс вернуть чемпионский пояс обратно на британскую землю», — цитирует Джошуа Boxing Scene.

Поединок Усика и Дюбуа состоится 26 августа. Бой пройдет во Вроцлаве, Польша. На кону будут стоять пояса WBA, WBO и IBF в супертяжелом, которым владеет украинец.